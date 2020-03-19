全國失守 特朗普宣布局部封美加邊境

紐約市單日百確診 市長擬封城

全美截至周二有逾6300宗確診個案，108人死亡。紐約市周二早上有814宗病例，但白思豪（Bill de Blasio）晚上10時稱，確診個案急升至923宗，死亡人數增加3人至10人。為遏止疫情，白思豪周二表示，在未來48小時會決定是否頒布「禁足令」，呼籲居民作好準備。一旦該令生效，紐約市約850萬居民將強制留在家中，但仍可外出購買食物和藥物等必需品，亦可外出做運動及遛狗。三藩市灣區6個縣周二已率先實施「禁足令」，直至4月7日。

不過，紐約州長科莫（Andrew Cuomo）表示，白思豪無權在未經州政府許可下封城。

領導抗疫的副總統彭斯周二表示，若有州長要求，白宮可能會要求軍方在疫情嚴峻地區設立「戰地醫院」，或協助擴建現有醫院。國防部長埃斯珀稱，美軍會向衛生部門提供500萬個呼吸面罩和2000部呼吸機，軍方還會開放14個獲認證的冠狀病毒實驗室，替非軍事人員檢測。

美國總統特朗普再宣布新的抗疫措施。他周三在Twitter宣布，美國和加拿大的邊境將關閉非必要的交通，詳情將稍後公布，但相關措施不會影響兩國貿易。據加拿大《環球郵報》在引述消息人士報道，兩國協商已進入最後階段，邊境局部封鎖後，仍然允許醫療用品、糧食等商品越境。 消息人士透露，美加政府希望繼續維持貿易和商業活動暢通，包括汽車零件的流通。除了關閉邊境，《紐約時報》周二引述4名官員報道，特朗普政府計劃將所有尋求庇護者及其他企圖從墨西哥非法入境者，立即遣返墨西哥。

（紐約時報/路透社）

（抗疫新階段）