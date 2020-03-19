預測百萬死 權威專家警醒「佛系」英美 英終安排停課 美倡社交距離

【明報專訊】英國和美國此前應對新冠肺炎疫情的冷淡態度引起不少爭議，其中英國政府首席科學顧問早前提出「群體免疫」更惹眾怒，但英美政府近日態度急轉，像特朗普政府便呼籲民眾保持社交距離，約翰遜昨終於宣布英格蘭停課，其後蘇格蘭和威爾斯跟隨。英美傳媒指出，兩國前寬後緊的態度部分源於倫敦帝國學院科學團隊提交的一份報告，該報告推算若採取原有「紓解」而非「抑制」方式抗疫，病毒或導致英美分別有25萬人和逾百萬人死亡。不幸的是，帶領該研究團隊的學者弗格森也出現病徵。
模型推算「紓解」「抑制」抗疫策略分別
弗格森（Neil Ferguson）是流行病學專家，擅長以數學模型推算傳染病在人類和動物的擴散，曾以這手法協助研判2009年H1N1豬流感和2016年西非伊波拉病毒爆發的相關數據。他這次領導倫敦帝國學院COVID-19應對團隊，再為英美政府提供相關推算模型，最新一份報告周一（16日）對外公布，研判「紓解」（mitigation）和「抑制」（suppression） 兩大策略的疫情爆發情况。
指除仿效中國盡力抑制外無選擇
報告稱，研究團隊以原本用於流感應對的模擬模型再加以修改，但採取「紓解」策略（指專注於拖慢而非停止擴散）的話，「即使所有病人皆獲治療」，仍預計英國會出現25萬人死亡，美國則110萬至120萬人死亡，但未清楚時間跨度。至於採取「抑制」策略的話，疫情很可能會在措施取消後死灰復燃，然後周期性地爆發，直至研發出疫苗（一般來說需時18個月，甚至更多時間）。弗格森在公布報告前承認，除了仿效中國盡力抑制擴散外，英國別無選擇。
英美傳媒相信，報告有份動搖英美原先的「紓解」抗疫方針。儘管約翰遜政府堅稱策略無變過，但直至報告對外公布前，英國唯一官方指引是呼籲民眾勤洗手，政府首席科學顧問提出「群體免疫」（herd immunity）則引發輿論反彈。到近日政府終改口促民眾留家，尤其是要求70歲以上人士、孕婦和患病者等在家自我隔離最少12周，約翰遜昨日更宣布英格蘭停課，立場明顯急轉。在約翰遜作出宣布後，蘇格蘭和威爾斯政府亦宣布準備最遲周五起停課。北愛爾蘭則在上周六（14日）已宣布停課最少16周。
美國傳媒則引述消息，報告還有份影響到美國政府的決定。白宮抗疫回應協調官員比爾克斯（Deborah Birx）明言正跟英國團隊等全球專家合作研究推算模型。弗格森向CNN承認，上周末向白宮專責小組提交報告，到周一抄送疾病控制及預防中心（CDC），但不知道有多大影響力。
《紐約時報》指出，弗格森的殿堂地位是關鍵。其他專家指出，這份報告不少引人注目的結論如壓垮醫療系統和政府必須封城等，在以往其他報告也有見到，但關鍵在於這份新報告是由弗格森領導的團隊發表。愛丁堡大學專家斯里達爾（Devi Sridhar）說：「許多事情無關他們說什麼，而是誰說這些事情。弗格森有巨大影響力。」
帶領研究 帝國學院專家現病徵
弗格森昨日披露懷疑自己亦受感染，他在Twitter寫道，自周二起出現輕微的持續乾咳，即使當時感到狀况還好，仍開始自我隔離，到昨日凌晨4時卻出現高燒，懷疑被新型冠狀病毒感染。