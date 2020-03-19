預測百萬死 權威專家警醒「佛系」英美 英終安排停課 美倡社交距離

模型推算「紓解」「抑制」抗疫策略分別

弗格森（Neil Ferguson）是流行病學專家，擅長以數學模型推算傳染病在人類和動物的擴散，曾以這手法協助研判2009年H1N1豬流感和2016年西非伊波拉病毒爆發的相關數據。他這次領導倫敦帝國學院COVID-19應對團隊，再為英美政府提供相關推算模型，最新一份報告周一（16日）對外公布，研判「紓解」（mitigation）和「抑制」（suppression） 兩大策略的疫情爆發情况。

指除仿效中國盡力抑制外無選擇

報告稱，研究團隊以原本用於流感應對的模擬模型再加以修改，但採取「紓解」策略（指專注於拖慢而非停止擴散）的話，「即使所有病人皆獲治療」，仍預計英國會出現25萬人死亡，美國則110萬至120萬人死亡，但未清楚時間跨度。至於採取「抑制」策略的話，疫情很可能會在措施取消後死灰復燃，然後周期性地爆發，直至研發出疫苗（一般來說需時18個月，甚至更多時間）。弗格森在公布報告前承認，除了仿效中國盡力抑制擴散外，英國別無選擇。

英美傳媒相信，報告有份動搖英美原先的「紓解」抗疫方針。儘管約翰遜政府堅稱策略無變過，但直至報告對外公布前，英國唯一官方指引是呼籲民眾勤洗手，政府首席科學顧問提出「群體免疫」（herd immunity）則引發輿論反彈。到近日政府終改口促民眾留家，尤其是要求70歲以上人士、孕婦和患病者等在家自我隔離最少12周，約翰遜昨日更宣布英格蘭停課，立場明顯急轉。在約翰遜作出宣布後，蘇格蘭和威爾斯政府亦宣布準備最遲周五起停課。北愛爾蘭則在上周六（14日）已宣布停課最少16周。

美國傳媒則引述消息，報告還有份影響到美國政府的決定。白宮抗疫回應協調官員比爾克斯（Deborah Birx）明言正跟英國團隊等全球專家合作研究推算模型。弗格森向CNN承認，上周末向白宮專責小組提交報告，到周一抄送疾病控制及預防中心（CDC），但不知道有多大影響力。

《紐約時報》指出，弗格森的殿堂地位是關鍵。其他專家指出，這份報告不少引人注目的結論如壓垮醫療系統和政府必須封城等，在以往其他報告也有見到，但關鍵在於這份新報告是由弗格森領導的團隊發表。愛丁堡大學專家斯里達爾（Devi Sridhar）說：「許多事情無關他們說什麼，而是誰說這些事情。弗格森有巨大影響力。」

帶領研究 帝國學院專家現病徵

弗格森昨日披露懷疑自己亦受感染，他在Twitter寫道，自周二起出現輕微的持續乾咳，即使當時感到狀况還好，仍開始自我隔離，到昨日凌晨4時卻出現高燒，懷疑被新型冠狀病毒感染。

（綜合報道）

（抗疫新階段）