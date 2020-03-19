拜登再贏3州 桑德斯增退選壓力

疫情礙桑德斯拉票活動

在已完成99%點票的佛羅里達和伊利諾伊，拜登皆取得約六成票數大勝，至於完成88%點票的亞利桑那，拜登亦以12個百分點的巨大優勢領前。佛、伊兩州的黨代表票分別高達219張和155張，拜登這兩場勝仗更顯重要。最新統計顯示，拜登已率先在黨代表票破千，《紐約時報》推算他已穩獲1147張，遙領只有861張的桑德斯。要贏得黨內提名須獲1991張或以上。

面臨愈來愈大退選壓力的桑德斯，其競選經理周三表示，下一場初選在最少3星期後，桑德斯會在這段期間與支持者商討其競選活動的去向，目前焦點是政府如何應對新冠肺炎疫情。桑德斯周二晚提出每戶每個月派出2000美元（1.56萬港元）的現金支援，以應對新型冠狀病毒肺炎疫情帶來的潛在經濟衰退影響。不過，疫情在美國蔓延導致傳統拉票集會活動皆被迫取消，分析認為這會進一步增加桑德斯反勝的難度。疫情的另一影響是拖慢初選進程，俄亥俄原定前日投票，但州長下令推遲，喬治亞州亦已推遲了原定下周舉行的初選。肯塔基、馬里蘭和路易斯安那同樣須延期。

（紐約時報/路透社）