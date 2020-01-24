意北醫療楷模淪陷 ICU拒收長者

致電求助要等1小時

貝加莫的若望23世醫院（Papa Giovanni XXIII Hospital）是全意大利其中一間最先進的醫院，以往求助者致電15至20秒內就會有人接聽，救護車在60至90秒內出發，而兩架直升機亦一直就緒，病人往往30分鐘內就可送進手術室。然而在疫情下，該醫院負責緊急應變行動的朱波尼（Angelo Giupponi）表示，他的團隊每日都收到2500個求助電話，1500人要被安排送院，「當中未包括首次來電後建議留在家，及因情况惡化而再致電的個案。」他承認，因求助電話太多，線路繁忙下人們現在致電求助往往要等1個小時。

受訓不足資源緊絀 「情况相當災難」

疫情持續令資源日趨緊絀，若望23世醫院全部950張病牀中，逾400張接收了確診或疑似確診者，深切治療部收容人數亦增至約100人，大部分是新冠肺炎患者，並不斷有病人被送院。醫院深切治療專家納科蒂（Mirco Nacoti）稱，直至3周前，他們仍會為每名病人做所有事，但現在要選擇誰可到深切治療病房，形容情况相當災難。救護員受訓不足亦是問題，不少人其後確診，及令救護車被病毒污染。上周六一名確診的救護服務調度員死亡，他從未接觸過確診者，僅接聽過電話，可見病毒無處不在。

納科蒂估計，貝加莫有六成人口已感染病毒，當中有很多沒有病徵，另外亦有為數不明的人在家中死去，但因沒有檢測而不被計算在官方死亡人數之內。

（華爾街日報）

（抗疫新階段）