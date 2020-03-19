乏人手 意英澳醫護生臨危上陣 全球確診破20萬 兩周急增1倍

意大利截至昨日有31,506宗確診個案，2503人死亡，是歐洲疫情最嚴重的國家，其中北部的倫巴第大區（Lombardy）疫情尤其嚴重。聯盟黨黨魁薩爾維尼（Matteo Salvini）形容，倫巴第大區正「瀕臨崩潰」，所有深切治療病牀和呼吸器都正被使用。過去3周，倫巴第大區有1135人須接受深切治療，但只有800張病牀。當局在米蘭新國際展覽中心的專門設施加設數百張深切治療病牀，但呼吸機和醫療人手依然不足。

醫護受感染更令問題雪上加霜，意大利GIMBE基金會的研究小組分析國家衛生部門提供的數據後指出，本月11至17日期間，有2529名與醫療相關的工作者對病毒檢測呈陽性反應。

倫巴第大區首長豐塔納（Attilio Fontana）昨（18日）在記者會上表示：「我衷心呼籲所有在過去兩年退休的醫生、護士和醫護人員……在這個緊急狀態下向我們伸出援手」，又促私人醫療機構的工作人員及急救專家挺身協助抗疫。

籲退休醫護再披甲

該國大學及研究部長曼弗雷迪（Gaetano Manfredi）周二發表聲明，表示將豁免應屆醫科畢業生取得資格的考試，讓他們可提早8至9個月開始工作。畢業生將獲安排到家庭醫生診所及老人院任職，好讓更多有經驗的醫生能到各大醫院協助醫治新冠肺炎患者。

在有逾2600宗確診病例的英國，下議院預料將於周四（19日）提出新法案，加強一系列抗疫措施，包括允許醫療監管機構作緊急註冊，讓剛退休或即將結束培訓的護士學生成為正式護士、助產士或急救護理人員，但不包括醫生。為鼓勵退休人士重回國民保健服務（NHS），法案提議暫停他們每周不得工作超過16小時的限制，以免其退休金受影響。

包括劍橋和牛津大學的英國多間醫學院宣布暫停臨牀教學及考試，以供應醫護新血或騰出教學人員到病房工作。英國醫學院校委員會（MSC）向42間院校提議，豁免畢業生的臨牀考試要求，並審視其他可行的評估方法，確保能如期在今夏就職。MSC又建議可按醫科生意願，讓他們擔任求助熱線的接線生或處理其他簡單工作，減輕在職醫護人員的重擔。

澳洲放寬國際護士生工時限制

澳洲總理莫里森昨日（18日）則宣布，取消國際護士學生的工作限制。目前澳洲學生簽證規定，學生於開學後每兩周最多只能工作40小時。莫里森強調，今次措施只針對約兩萬名本來已在澳洲的國際護士學生，而非引入海外護士，「他們將可按照衛生官員的指示，在全國範圍內協助及支援衛生工作」。

（路透社/衛報/每日郵報）

（抗疫新階段）