美醫護病情較常人嚴重惹關注

美國急症醫學會上周末表示，兩名分別40多歲及70歲的醫生確診後病情危殆。休斯敦貝勒醫學院教授霍特茲（Peter Hotez）指出，雖然已知長者的死亡率較高，但即使前線醫護人員較年輕，他們患重症的風險依然很高。他推斷可能是因為醫療人員接觸到更多病毒，但強調有關原因仍未明，需要時間研究。

存貨不足 英降低醫護裝備標準捱轟

另外，英國公共衛生部（PHE）原本建議醫護人員穿上全套個人防護裝備，包括FFP3口罩、面罩、手術衣及兩對手套，但上周公布的新指引只建議使用標準外科口罩、短手套及膠圍裙。

有醫生直斥保護完全不足，質疑當局是因為FFP3口罩及面罩短缺而更改指引，而非出於病毒風險的臨牀證據。有傳染病房醫生稱非常害怕，正「認真考慮是否可繼續行醫」。倫敦深切治療部專家弗萊徹（Nick Fletcher）指出，醫療急救人員的死亡率很高，若沒足夠防護裝備將增加其死亡風險。公共衛生部國家傳染病服務局副主任菲恩（Nick Phin）則表示，新建議旨在確保在必要時提供正確工具，強調只有在特定情况下才需要FFP3口罩。

（CNN/衛報）

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