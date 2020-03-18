意重災區棺材堆積訃聞急增 隔離阻臨終告別 遺屬最痛

意大利截至昨日共有27,980宗確診病例，2158人死亡，位於米蘭東邊、人口約110萬的貝加莫省（Bergamo）疫情尤其嚴重。有貝加莫市的居民形容當地猶如鬼城，夜間只有救護車和靈車駛過。70歲的斯特凡內利（Franca Stefanelli）與丈夫結婚50載，其丈夫上周確診送院後過身，兩人自此天人永隔。當局目前禁止舉行正式葬禮，只允許神父在10人以內的小型葬禮上祈禱。雪上加霜的是，斯特凡內利及其子女正接受隔離，恐無法出席葬禮。她坦言心情複雜：「這不是憤怒，而是面對這種病毒時的無能為力。」

為免病毒傳播，不少患者難以接觸家屬，最終獨自在醫院逝世。在貝加莫市外的小村落，卡拉拉（Luca Carrara）年過80歲的雙親本月7日及8日接連送院，其間他自己亦出現病徵，須接受隔離而無法到醫院探病，最終雙親上周二逝世。他慨嘆：「我為他們仍在那裏（醫院）、仍是孤身一人感到未能釋懷。」北部城市布雷西亞（Brescia）有組織開始蒐集平板電腦並捐到醫院，好讓患者能與家人保持聯繫，或在臨終時道別。

隨着疫情擴散，貝加莫市的醫院殮房爆滿，大批棺木被送到當地墳場的教堂，火葬場上周三起全天候運作。有神職人員表示，每天有數百人死亡，但火化一具屍體需逾1小時，導致有大量棺木堆在教堂。當地報章原本只有1頁多的訃聞，惟截至上周五已增至10頁。該報編輯估計有九成與新冠病毒肺炎有關，形容這是意大利的「集體悲劇」。

意式大家族生活模式受衝擊

疫情亦大大改變意大利人的生活習慣，以及家庭導向的社會模式。該國23%的人口為65歲以上長者，當地居民習慣幾代人住在接近的地方或同住。據歐盟統計局調查，66%介乎18至34歲的年輕人與父母同住，遠高於歐洲平均的48%。雙親都要工作的家庭，習慣將子女交由祖父母照顧，但隨着當局呼籲不同年齡層之間保持社交距離，這個重要家庭功能亦受破壞。有威尼斯婦女表示，平時每天都會探望父母，但受疫情影響，父母已有一個多星期不能看到外孫，她亦只能將帶給雙親的食物放在屋外，雙方透過窗戶打招呼。

（綜合報道）

（抗疫新階段）