加州部分封城 新澤西「宵禁」

乏聯邦政府協助 各州推措施自救

截至周一，加州共有335宗確診個案，6人死亡，其中逾三分之一感染病例來自聖克拉拉縣（Santa Clara），三藩市縣也有40宗。為遏止疫情，當局頒布封城令，適用於三藩市、聖克拉拉、聖馬特奧（San Mateo）、馬林（Marin）、 孔特拉科斯塔（Contra Costa） 、阿拉梅達（Alameda）逾670萬居民，他們從周二午夜至4月7日，被下令盡可能留在家中，但仍可到雜貨店、自助洗衣店、銀行、看醫生，亦可做戶外運動和遛狗，但各人必須保持6呎的「社交距離」；一些非必要的店舖亦要暫時關門，例如酒吧及健身室等，但警察局、消防局、醫院等公眾服務不會停止，雜貨店、藥房、外賣食物的餐廳、油站等必需店舖亦會繼續營業。三藩市市長布里德（London Breed）表示，明白有關措施會大大影響民眾日常生活，但絕對有需要。三藩市警方希望公眾能自願遵守，迫不得已才會視之為違法行為。

在東岸的新澤西州，州長墨菲（Phil Murphy）周一頒下抗疫措施，強烈建議民眾晚上8時至清晨5時，如非必要勿外出，但強調並非宵禁令。墨菲已簽署行政命令，要求所有非必要的零售和娛樂業務在每晚8時後停止營業，他還動員國民警衛軍協助執行有關禁令。俄亥俄州原定周二（17日）舉行民主黨總統初選，但受疫情影響，州長德萬（Mike DeWine）周一宣布押後進行。

（CNN/華盛頓郵報/洛杉磯時報）

（抗疫新階段）