特朗普轉軚 推15招抗疫

特朗普在白宮召開記者會，直指國家正面對新冠肺炎這「無形敵人」，美國人民不該在這15天內出席逾10人集會，須避免到酒吧、餐廳、健身中心等，若無必要不應外出購物，並勸喻民眾留家工作。美國過敏症及傳染病研究所所長福奇（Anthony Fauci）強調，新措施能助阻擋病毒傳播，並非過度反應。特朗普引述專家說法，指疫情可能延續至7、8月甚至更持久。不過，他仍表示沒有全國封城或宵禁計劃，無意限制人民在國內流動，也不覺得需推遲大選活動。

美股周一單日暴跌近13％，為1987年股災以來最差。特朗普在記者會上首承認，美國經濟可能因這場疫症大流行邁向衰退，但他未有提出任何救助地方政府或商界的計劃。儘管好些州長謀求聯邦政府提供設備、人力和財力，但特朗普在另一場合敦促他們不應坐等聯邦政府施援，他說：「呼吸器、呼吸機，所有裝備器材，你們自己設法去添置。」。

報告：若無作為美將死220萬人

特朗普本來一直淡化疫情，還把新冠肺炎比作流感，強調疫情受控並即將消失。如今改口風，可能與倫敦大學帝國學院的研究有關。該學院流行病學家弗格森（Neil Ferguson）表示，其研究團的研究顯示這次疫情可跟1918年流感大爆發相比，警告若什麼也不做，美國會有220萬人死亡，建議應嚴格限制美國人日常生活。他們約一周前曾跟白宮工作小組討論，並於上周末把報告初版呈交白宮。不過，周日公布的全國廣播公司與《華爾街日報》民調表示，美國民眾仍不認為要為阻遏病毒傳播改變個人生活安排：認為要取消或改期旅行的，只有36％；表示暫停往食肆進餐者，只有26％。

共和黨參議員倡每人派7800元

另外，共和黨參議員羅姆尼促請政府向每名成年國民派1000美元（7800港元），以助紓困和振興消費意欲。若然成事，將總涉逾3290億美元（約2.6萬億港元）。國會本月初通過涉數十億美元應急方案，眾院上周追加第二輪措施，預計參議院本周將會通過。

（紐約時報/有線新聞網絡）

（抗疫新階段）