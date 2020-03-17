伊波拉教訓 非洲防疫改善 醫療基建仍存隱憂

非洲整體國際航空旅客少，加上人口年紀偏低，不屬病毒嚴重感染的年齡群組，乃至當地酷熱天氣，綜合因素減低了傳染風險。不少公共衛生專家均認為，非洲多國受惠於從伊波拉疫情增長了對處理傳染病爆發的基本知識，因而在這次疫情中派上用場。塞內加爾巴斯德研究院為全國負責病毒檢測，研究所主任塞爾（Amadou Sall）說：「我對非洲今次所做的感欣慰及自豪。過往我們通常在疫症發生後才急起直追，但今次我們準備好。」

旅客少人口年齡低天氣熱 減風險

不少非洲國家縱與中國經貿往來密切，但2月上旬已陸續停飛中國的航班。2月14日埃及公布非洲首宗新冠肺炎確診個案開始，非洲多國更迅速警覺兼與世界衛生組織緊密合作，設立機場檢查站篩查入境旅客，準備檢疫用設施及可迅速分析病毒的實驗室。如肯尼亞設檢疫中心，坦桑尼亞準備隔離中心、體溫量度器和2000名護理人員。

世衛上周四指撒哈拉以南47國中，可測試新冠病毒的國家由1月份的兩個增至33個；未來數周將遍及全部非洲國家。塞內加爾也從世衛獲得檢測工具，並在英國支持下準備好於6月製作自家檢測裝備。

網站Quartz上月以尼日利亞首宗病例，說明該國應對伊波拉建立應對確診病例和其他潛在感染的能力：一名意大利旅客上月25日抵達拉各斯；當局兩日後便確定他感染，更迅速追蹤其去向及同機乘客和接觸者。尼日利亞在伊波拉疫情後增加投資實驗室設備，並與世衛協調實行疾病測試。近3年提升了其國家分析各種流行病和高度傳染病原體的能力。該國疾控中心還提供免費諮詢電話、WhatsApp，並每天更新個案和追蹤情况。

資源不足 每1萬人兩個醫生

非洲防疫雖有改善，但倘出現紕漏，隨時會拖垮整體脆弱醫療系統，引發公共衛生災難。非洲當前的病毒測試實驗室主要設於城市，而且未必能應付每日數千人的測試，而體溫檢查側重於機場旅客。另外病毒檢測率和資訊透明度亦有問題。

例如蘇丹首宗死後檢測陽性個案，顯示疾病已在該國存在一段日子。埃塞俄比亞上周五錄得的首宗病例，患者是來自布基納法索的日本人，揭示國內動盪的布基納法索無心無力抗疫，或有更多隱而未顯的病例。

彭博社指出，非洲12億人佔全球人口16％，衛生醫療支出卻僅1％。這次疫情重災國意大利每1萬人就有41名醫生，惟非洲每1萬人僅兩個醫生。非洲的病牀、負壓病房等客觀醫療裝備皆不足。

（綜合報道）

（抗疫新階段）