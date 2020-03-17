料疫情持續至春季 英預測八成人染疫

有關文件為公共衛生部就疫情向公營醫療系統「國民保健服務」（NHS）高級官員提供的簡報，旨在說明疫情的嚴重性，以及對公眾健康，對醫護、警員、消防員及運輸業界等必要公共服務人員的影響。文件估計，疫情將持續12個月，並導致八成國民受感染，整體死亡人數可達30萬至50萬。另外，500萬名必要公共服務人員中，將有50萬人在疫情高峰期需要請病假。

恐790萬人入院 數十萬人死

文件亦稱，目前公共衛生部旗下的實驗室「需求受壓」，無法應付有徵狀而需檢測的大量病人，因此只能為已入院的病重者，或居於出現感染個案的護理院舍及監獄者檢測。文件亦以流行病學模型估計，英國將在5月底至6月中出現疫情高峰，目前全國的策略是延後高峰，並令感染於較長時間分散，直至疫情消退。報告認為疫情需約10星期減緩，夏季期間感染數字將減少，因國民會較多到戶外活動，但可能在秋冬爆發另一波疫情，直至約18個月後疫苗面世為止。

東英吉利大學醫學專家亨特（Paul Hunter）認為，疫情持續一年是合理說法，相信將如季節性流感般在夏季減退，秋冬增強，並因民眾建立免疫力而病情較輕微。

（衛報）

（抗疫新階段）