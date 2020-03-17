疫情轉勢 西方質疑中國宣傳戰「漂白」

宣揚抗疫成果 改口不認源頭

《經濟學人》稱，自中國國家主席習近平上台後，中共高層一直鼓勵外交官致力於增強中國的「話語權」，使用Twitter的中國外交官已由2018年底的14個增至現今逾80個。習近平上月3日出席中共中央常務委員會會議，強調要做好宣傳教育和輿論引導工作，此後多名外交官員亦陸續透過在Twitter發聲。駐印度加爾各答總領事查立友在上月26日發文指摘批評中國處理疫情不當者，形容他們「是病毒的一部分，將會像病毒一般被消滅」。

另一方面，今次疫情中，中國疾控中心最初承認病毒源頭為武漢華南海鮮市場，其後在國內疫情放緩、而海外出現爆發後改稱源頭「尚未確認」。外交部發言人趙立堅上周四（12日）便在Twitter轉發《環球時報》編譯的美國國會聽證影片，並散播陰謀論稱「可能是美軍把疫情帶到武漢」，引發國際社會嘩然。

美國外交關係委員會高級研究員、亞洲研究負責人易明（Elizabeth C. Economy）對《紐約時報》說：「習近平面臨的危險是，隨着病毒在全球範圍內傳播，中國的治理系統在未能及時應對方面所負有的責任，將面臨國際社會愈來愈多的審視和批評。」她認為，重塑形象似乎是「習近平為推卸責任，避免國際社會要求對真實發生的事情坦白的孤注一擲之舉」。

（抗疫新階段）