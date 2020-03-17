美3州禁50人以上聚會 關食肆戲院賭場

紐約州州長科莫周一在跟新澤西及康涅狄格州州長電話會議後，宣布三個州的賭場、健身室及戲院會在周一晚起關閉，酒吧及餐廳關門，但可賣外賣；雜貨店、油站、藥房及其他必需服務會繼續營業。科莫強調，三州聯手行動是要防止人們穿州過省。三州的禁制令跟紐約市類似。紐約市周日晚已宣布酒吧、餐廳、劇場及戲院關門。紐約市長白思豪周日促請聯邦政府採取更果斷的行動：「如政府仍沒意識到這相當於一場戰爭，州及地方政府就無法作出所需要的調整。」

總統特朗普周日（15日）晚在記者會表示「放鬆，我們做得很好」，促請民眾勿恐慌搶購。美國疾病控制與預防中心（CDC）在特朗普發言後不久就發出全國建議，呼籲未來8周取消所有50人或以上的活動。國家過敏與傳染病研究院（NIAID）總監福奇（Anthony Fauci）亦警告，若不採取恰當措施防疫，美國可能步意大利後塵成為重災國。

專家警告可步意大利後塵

《紐約時報》稱，截至周一全美已有最少3602宗確診個案。CDC建議，呼籲取消所有50人或以上參與的活動，但有關建議不包括學校和商界。福奇對疫情亦未有鬆懈，指惡劣的情况仍未到，危機正步向非常關鍵的時刻。他周日接受美國有線新聞網絡（CNN）稱，公眾若不行動，例如盡量留在家中、避免不必要聚集等，情况可能跟意大利一樣嚴重。福奇不排除要全國暫時關閉酒吧和餐廳的可能，他呼籲採取像歐洲等地更積極的策略以遏止疫情。對於有記者報道指美國可能有數以十萬人因疫症而死，福奇認為並非不可能。

加州促65歲或以上人士居家隔離

美國有24州已宣布學校停課，包括最新在周日宣布的麻省。加州州長紐森（Gavin Newsom）周日（15日）要求65歲或以上長者及長期病患者留在家中隔離，並要求該州所有酒吧、酒莊及夜總會關閉，但餐廳可繼續營業，不過顧客需保持距離，桌子之間要有更多空間。紐森上述要求被形容為「指引」而非具法律效力的命令，他說相信民眾會自願遵守。

（衛報/金融時報）

（抗疫新階段）