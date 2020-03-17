歐盟提封關30天 外國客禁入神根區 避醫療系統爆煲

馮德萊恩：必要時或延長

馮德萊恩昨稱，歐盟將會推出為期30天的旅遊禁令，禁止非歐盟公民進入神根免簽證地區，禁令有必要時或會延長。《金融時報》周一較早時報道，歐盟27國領袖將會在周二批准禁令。馮德萊恩稱，禁令是為了避免歐洲的醫療系統爆煲，禁令豁免醫生、醫療專家、每日跨境工作者，及歐盟國內的長期居民。歐盟財長周一下午亦舉行電話會議，商討應對疫情的政策。馮德萊恩曾稱，將會推出史無前例的框架，容許國家給予企業及行業財政支援。歐洲神根地區包括奧地利、比利時、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、意大利、拉脫維亞、列支敦士登、立陶宛、盧森堡、馬耳他、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛文尼亞、西班牙、瑞典及瑞士。

環球疫情超中國大陸 惹憂慮

美國約翰霍普金斯大學統計，截至周一，除中國大陸以外全球各地感染人數已超過8.7萬，高於中國的80,873人，確診人數增加速度甚至亦較中國疫情爆發之初更快。至於死亡人數海外為3241，略高於中國大陸的3213人，意大利、西班牙、法國及英國周日更刷新單日最高死亡人數紀錄，情况令人憂慮。

雖然不少論者指出全球大流行必須各國合力應付，不過在最強調團結的歐盟，近日也因疫情出現齟齬。隨着疫情在歐洲擴散，法德兩個歐盟龍頭雖然口頭表示要團結，但都出招確保口罩等防疫裝備留在本國。3月4日，法國出政令變相「充公」全國口罩，以防囤積居奇；德國亦禁止口罩等醫療裝備出口。

意大利駐歐盟大使馬薩里（Maurizio Massari）3月10日撰文，題為「意大利需要歐洲施援」，抱怨歐盟各國見死不救。文中提到，雖然意大利已透過歐盟民事保護機制向歐盟救助，但卻沒有成員國響應歐盟委員會號召，為意大利提供口罩等醫療保護裝備，只有中國施援。他坦言：「這對歐洲團結而言並非好事」。中國的援助物資12日抵達意國後，歐盟委員會加緊向德法施壓，要求兩國修改禁令，兩國最終亦依循。意大利《共和國報》上周六稱，德國已批准100萬口罩及其他醫療用品出口意大利。

抗疫現齟齬 考驗歐盟團結

除了物資外，歐洲各國封關亦加深隔閡。德國周一早上起對接壤奧地利、瑞士、法國、盧森堡及丹麥的邊境實施臨時管際，便惹來法國總統馬克龍不滿。馬克龍周一跟德國總理默克爾及歐盟官員通電話後，馬克龍發聲明譴責部分歐盟國家單方面實施邊境管制。

皇家聯合研究所研究員布拉夫（Elisabeth Braw）在《外交政策》評論便指出，疫情最嚴重的意大利並未獲其他歐盟成員支援，事件令歐盟能否團結應付更嚴重的危機惹人質疑，意國可能進一步轉向中國，甚至加強一帶一路的合作。

（法國《世界報》/金融時報/路透社）

（抗疫新階段）