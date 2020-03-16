美封關觸發返國潮 機場大混亂

特朗普病毒檢測結果陰性

美國總統特朗普上周三已宣布對26個神根區國家實施入境禁令，禁止過去14天曾身處相關國家的外國公民入境，美國人可入境但要自我隔離14天。白宮新聞辦公室表示，特朗普上周六跟英國首相約翰遜討論新的入境限制；英國昨日亦建議國民如非必要勿前往美國。特朗普上周五接受病毒檢測後，翌日宣布結果為陰性。

美國針對神根國的入境禁令上周六午夜生效，紐約和芝加哥等數個大機場擠滿入境者。由於入境者要接受醫療檢查，不少人抱怨排隊等候數小時，擔心人群聚集風險。國土安全部署理部長稱檢查一人需要60秒，當局正嘗試加強效率、與航空公司協調以加快程序。

本在英國倫敦就讀的研究生哈迪（Paige Hardy）因憂慮進一步入境禁令，不及收拾細軟便急返登上客機返回美國，她稱，航機飛抵達拉斯前聽到一連串令人困惑的消息，機組人員又請曾到過歐洲大陸的搭客舉手，機上一片恐慌。截至昨日，美國有逾1600人確診、41死。

加拿大全球事務部上周六亦呼籲海外的公民，在仍可能買到機票的情况下應盡快回國，因航空公司已取消不少航班，各國政府亦可能沒太多警告下實施新限制，民眾的行程可能嚴重受影響，甚至滯留外國。

（路透社/紐約時報/金融時報）

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