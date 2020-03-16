德美銀彈戰爭奪疫苗專利 德企研發 盼最快6月面世實驗

CureVac聯合創辦人米爾貝（Florian von der Mulbe）上周五表示已開展研究數款疫苗，而當中最有效的兩款會用作臨牀測試，期望到6至7月能夠開發出一款實驗性質疫苗，並獲准展開人體測試。《星期日世界報》引述消息報道，美國總統特朗普提出向德國科學家提供一大筆資金研發疫苗，想取得研究成果的獨家專利。報道引述德國政府消息人士稱，特朗普尋求一切方法確保美國有疫苗，「但疫苗只會美國獨享」。

德媒：特朗普欲美國獨享

報道稱，德國政府向CureVac提出可提供金援，希望企業留在德國。報道引述德國衛生部門發言人稱，政府正密切聯絡CureVac，稱政府想確保新冠肺炎疫苗的研發及業務留在德國及歐洲。總部設於德國西南部城市蒂賓根（Tubingen）的CureVac，亦在法蘭克福及美國波士頓設有分部。CureVac目前正與德國衛生部有聯繫的保羅—埃爾利希（Paul-Ehrlich Institute）研究所合作，後者專職疫苗研究。

CureVac拒絕評論報道。據其官網，本月2日時任行政總裁梅尼凱拉（Daniel Menichella）曾到美國白宮，跟特朗普、副總統彭斯和藥廠代表會面，商討如何應對疫情，但沒提及任何金援。該公司上周三（11日）宣布赫爾（Ingmar Hoerr）接任總裁，但沒說明原因。

報道刊出後，德國社民黨資深議員、流行病學家勞特巴赫（Karl Lauterbach）在Twitter轉發報道，並評論：「必須用一切方法阻止美國獨霸疫苗。資本主義也有限度。」

（德國之聲/法新社/路透社）

（抗疫新階段）