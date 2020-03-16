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2020年3月16日星期一
國際要聞
聯署轟「群體免疫」 英澄清非防疫對策 300衛生專家科學家發信 逾10萬民眾促積極抗疫
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東京
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【明報專訊】受疫情影響，東京都政府月初已呼籲民眾避免在公園聚集舉行賞櫻宴。昨天在東京的新宿御苑，有戴着口罩的遊人前來賞櫻。
（路透社）
（抗疫新階段）
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