東南亞確診急增 印尼大馬單日逾百病例

大馬清真寺集會播疫 印尼官員確診

來自各地1.6萬穆斯林2月27日至3月1日在吉隆坡一座清真寺舉辦的活動，其中有1.45萬人來自大馬。與會一名文萊教士回國後確診，令該場集會受關注。大馬政府聲明稱，近日新增病例都跟該場集會有關，目前仍在追蹤和調查出席者，並呼籲出席者主動聯繫衛生部門。衛生部稱，按傳染病預防法，出席者必須自行家居隔離14天，否則會受罰。

至於本月2日才出現首宗確診的印尼，周日確診個案已增至117宗，有5人死亡。運輸部長布迪（Budi Karya Sumadi）上周六（14日）確診，成為當地首名確診官員。他上周三曾出席總統佐科主持的內閣會議，部分當日有出席的官員已接受病毒檢測，佐科周日亦稱，他將會接受病毒檢測。

首都雅加達及部分省份已宣布本周起停課。有聲音要求政府封城抗疫，但政府發言人表示暫不考慮。佐科促國民居家工作及避免人多的聚會。現任印尼紅十字會主席、佐科的前副總統優素福（ Jusuf Kalla）上周六建議政府應考慮封城減少人際接觸。他警告，現時個案每日以30%增加，下周可能會達1000宗，促政府盡快採取行動。

泰國周日錄得32宗新個案，是單日最大增幅，令確診人數增至114人。衛生部周一將在首相主持的會議建議，進一步限制外國人入境，關閉高危的娛樂場所，及取消群眾聚集的活動。

（路透社）

（抗疫新階段）