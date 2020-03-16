西班牙封城法國休市 德國鎖關

西班牙非上班買糧者須留家

西班牙政府前天（14日）宣布即時實施全國對抗疫情的「15天緊急狀態」。全國4670萬人若非上班、去藥房或醫院，或為了買糧等必要東西或服務，必須逗留寓所；若非行動不便而需要同行者，外出必須單獨行動。公私營機構須盡可能容許僱員自決在家工作。

全國唯有藥局、超市等銷售糧食等基本必需品的地方，以及油站、理髮店、銀行，可如常營業，但不准在店內進食，顧客且須保持最少1米距離。其餘商店一律要休業，餐廳、酒吧、咖啡室僅能派遞外賣。市內巴士、地鐵、國際航班運作如常，但其他海陸空國內運輸周一起要減少五成服務及確保乘客之間保持最大距離。教堂等宗教聚會、婚喪等要設法避免人群密集。康體娛樂設施關閉，節慶展覽會議等取消。該國上周四已宣布全國停課和推出第一輪相關經濟措施。

西班牙是繼意大利的疫情最嚴峻歐洲國家，周日新增2000宗確診病例，死亡人數倍增，累計錄得7753宗確診、288宗死亡病例。確診者包括平等大臣和區域事務大臣，首相夫人戈麥斯（Begona Gomez）。當局上周五警告，感染人數可能即將攀至1萬。首相桑切斯上周六發表全國電視講話，呼籲全國暫擱分歧、共同抗疫。

法國地選如期舉行 惹憂慮

另一邊廂，法國總理菲利普上周六宣布國家進入防疫最高階段，下令周日起餐館、酒吧、戲院、夜總會、體育館、旅遊景點等非必要公共場所關門，僅容許賣食物的商店、藥店、銀行、煙草業者、傳媒繼續營業。菲利普呼籲民眾不要跨城鎮活動，盡量逗留家中，保持社交距離；運輸部長與生態部長聯袂會議亦宣布，周日起削減國內飛機、列車、長途巴士班次，以限制人口流動。

法國地方選舉如期於周日舉行，可是很多人質疑，當國家已無限期停課，禁止逾100人的聚集，繼續選舉是否明智。事前一項民意調查顯示，28％選民「擔心」一般設在學校的投票站有傳播疾病風險。 法國昨日已累計約4500人感染新冠肺炎，其中91死，300人尚需深切治療。

（法新社/路透社/英國廣播公司）

（抗疫新階段）