聯署轟「群體免疫」 英澄清非防疫對策 300衛生專家科學家發信 逾10萬民眾促積極抗疫

截至周日英國確診人數達1100，死亡人數增至21。首席科學顧問瓦蘭斯（Patrick Vallance）上周五為政府拒絕仿效其他歐洲國家採取封城等防疫措施辯護時指出，目前政府目標是嘗試壓低及拖長疫情高峰，以免短時間內有大量病人壓垮醫療系統。政府同時會保護最脆弱者免受感染，亦會盡力醫治重症患者，讓症狀輕微者自行康復。他估計此病將變成每年的季節性感染。他認為當全國六成民眾感染康復後，便可建立「群體免疫」（herd immunity），長遠可減少傳播。惟此說引起爭議。

民眾倡效法意國限制人口流動

逾300名英國科學家上周六（14日）公開聯署信，批評政府不斷拖延實施停課等減少社交活動的防疫措施，未來數周恐出現大量患者，令公共醫療系統進一步受壓。信中強調應立即增加社交距離，以大幅減慢感染擴散，挽回數以千計不必要的人命損失，強調建立群體免疫目前並非可行選項。權威醫學期刊《刺血針》總編輯霍頓（Richard Horton）等公共衛生專家上周六亦投書《泰晤士報》，促政府公布防疫策略所依據的數據與傳染病學模型，以獲公眾信任及合作。英國國會請願網站有超過10萬人聯署，要求政府積極阻止疫情蔓延，並效法意大利限制一切非必要的市鎮間人口流動等。

將推「戰時」抗疫 70歲以上長期居家隔離

衛生大臣夏國賢昨在《星期日電訊報》撰文，強調建立群體免疫只是一個科學概念，「並非防疫策略的一部分」。他昨接受天空新聞訪問時稱，政府已有對應疫情的計劃，包括可能要求70歲或以上長者留家自我隔離4個月，以策安全，料在未來數周公布詳情。他亦向英國廣播公司（BBC）稱，當局將於周二宣告實施緊急權力法，包括禁止大型集會及下令構成公共衛生風險者隔離等。政府亦正仿照二戰時體制，要求國內生產商調整生產線，以生產更多呼吸機等抗疫物資，又指示私家醫院準備接收病人。

專家對英國抗疫措施看法各異。專研抗疫行為學的利物浦大學榮休教授唐納德（Ian Donald）於Twitter發文稱，英國政府的抗疫策略雖可能有更高效益，但風險甚大，包括如何保護可能致命的重症患者等，或觸發政治風波。他認為，意大利封城措施難以持續，而且一旦鬆懈感染數字便會反彈。

學者：近乎無情的理性冷靜

牛津大學流行病學教授陳錚鳴前天接受內地《財經》雜誌專訪時，亦形容英國的抗疫政策「有時是近乎無情的理性冷靜」，決策亦是出於取捨。他說，目前英國控疫時仍致力減低社會經濟的震盪，但如果疫情再惡化，可能會採取休學休市甚至封城等措施。伯明翰大學教授范斯海克（Willem van Schaik）則形容英國目前採取「放任式」抗疫，需要3600萬國民感染並康復才可得到群體免疫，但幾乎不可能預測涉及的人命損失。

另外，英國《太陽報》引述消息報道，下月94歲的英女王伊利沙伯二世上周四（12日）已由白金漢宮遷往溫莎堡，以減低感染風險。

（BBC/路透社/財經）

（抗疫新階段）