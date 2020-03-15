需全國六成人感染痊癒 英提群體免疫捱轟

專家憂如流感 每年有新病毒株

群體免疫原指社區有大部分人透過接種疫苗，對某種疾病產生免疫力，從而令其他無免疫力者亦較難受感染。瓦蘭斯前日受訪時稱，政府目標是兩條腿走路，一是壓低並拖長疫情高峰，以減少短時間內醫療系統所受壓力；二是集中醫治重症者，輕症者不予理會，當大部分人患有較輕微症狀並康復，就可建立群體免疫，讓傳播途徑減少。他估計，要有六成民眾接觸過病毒才有群體免疫效果，相當於近4000萬人。

有關說法引起輿論爭議，倫敦衛生與熱帶醫學院新興傳染病學教授希伯德（Martin Hibberd）坦言：「我憂慮制定一套假設大比例人口染病（還要期望他們痊癒並獲免疫力）的計劃，並非最好做法。」他指另一策略是嘗試拖延疫情至新療法出現。曾任世衛官員的兒科醫生科斯特洛（Anthony Costello）同樣質疑瓦蘭斯的說法有違世衛建議，即透過追蹤所有病例以遏止疫情，亦未知這種病毒痊癒後會否出現強大的群體免疫，還是像流感般每年有新病毒株，須不斷接種新疫苗，他認為研發疫苗才是較安全做法。

（金融時報/衛報）

（抗疫新階段）