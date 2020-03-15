無視歐盟勸喻 丹麥波蘭封關 衝擊神根公約 人口自由流動精神受考驗

在《神根公約》下，歐洲26個締約國的逾4億人民可免攜護照自由穿梭區內國家，惟疫情促使愈來愈多締約國選擇封關自保。丹麥政府上周五（13日）傍晚宣布，昨日中午起封鎖邊境至4月13日，並會出動軍隊巡邏邊境，只允許國民、持有綠卡或居留權人士入境，另外勸喻國民不要趁復活節假期外遊。該國直至昨日有827宗確診個案。首相弗雷澤里克森承認，預計封關將帶來「嚴重後果」，但有意大利的前車之鑑，堅稱此舉「值得」。

捷克明起禁本國人出境

錄得68宗外來輸入病例的波蘭昨日零時起，亦禁止外國旅客入境至少10日，另要求回國國民檢疫隔離兩周。捷克明日起也禁止外國人進入和本國人出境。瑞士則拒絕旅客從意大利入境。法國總統馬克龍亦主張歐盟和神根國商議加緊邊境管制，儘管如無歐盟協定措施，法國不會封關，但提醒病毒「並無國界和國籍」。俄羅斯亦宣布今日起封鎖接壤波蘭和挪威的邊境。

德國瑞士經濟援助企業

神根國有權在特別情况下重新實施邊境管制，但歐盟委員會提醒規模和長度須盡可能減到最少以及「只應用作最後手段」。歐盟委員會主席馮德萊恩前日重申，世衛不認為禁制一般出入往還是「最有效」的防疫措施，反造成強力的社會和經濟影響，擾亂民眾生活與跨境業務。

但即使未有封關，疫情對歐洲各國經濟的衝擊仍可以預見，區內龍頭德國上周五宣布推出二戰後最大規模的5500億歐元（約4.75萬億港元）一籃子經濟援助方案，向各行各業提供「無限量」信貸，保障企業在疫情期間的生計，以及避免裁員。款項會由德國國有開發銀行「復興信貸銀行」（KfW）批出。瑞士亦推出100億瑞士法郎（約817億港元）援助小商企和自僱人士的措施。歐委會亦稱準備好大手注資應付市場崩潰和歐元區經濟衰退。

西班牙擬「封城」15日 禁非必要外出

英國政府亦已擬推緊急法禁止公眾集會等，並為抗疫宣布押後倫敦市長、地方議會等選舉1年至2021年5月，但在野自民黨主張只延至今秋。意大利後歐洲第二大重災區的西班牙，路透社引述政府草案報道，當局計劃周一早上8時起全國封城15天，國民如非購買食物、求醫、工作或其他緊急情况，一律禁止出門；所有交通工具將減少運作，但暫時不會封鎖邊境。

（衛報/金融時報/英國廣播公司）

（抗疫新階段）