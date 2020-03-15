海湖莊園再有確診 特朗普轉軚檢測

福斯特3月7日隨巴西總統博索納羅造訪海湖莊園，與特朗普、伊萬卡父女同枱共晉晚餐，上周五早上出現病徵。出席並確診的還有跟特朗普合照的博索納羅新聞秘書瓦恩加滕（Fabio Wajngarten），博索納羅稱其檢測結果為陰性。邁阿密市長蘇亞雷斯（Francis Suarez）當日亦表示，他跟上述巴西代表團會晤後確診。另外，3月8日出席在海湖莊園舉辦、為特朗普連任籌款的午宴賓客亦有一人於同日確診。

白宮醫生康利（Sean P. Conley）表示，特朗普與首名確診者只是合照和握手，接觸「非常有限」，縱與福斯特接觸較密切和時間較長，但這些互動都在確診者出現病徵前發生，所以屬「低風險」，認為總統沒需要接受檢測或居家隔離檢疫。特朗普此前表示不擔心感染，認為毋須檢測，但他昨日表示上周五已接受檢測，正等候結果。

（Business Insider/路透社）

（抗疫新階段）