每年倡削預算 卻斥CDC守舊

歸咎奧巴馬改革「複雜化」

特朗普上周五強調自己不會就檢測問題失當負責，斥CDC「數十年來一直研究其檢測系統，卻沒就此採取任何行動」，又稱他們明知系統不足以應付全球大流行，但只「希望大流行永不會來臨」。他續稱，「奧巴馬推行的改變只是令事情變得更複雜，他們對（2009年）H1N1豬流感的應對完全是災難，有成千上萬人喪生，但至今仍未作出有意義的舉動解決檢測問題」。

CDC稱欠設備人手 實驗室投資不足

特朗普沒具體說明奧巴馬政府推行的改革內容，但本月初他作出同類批評時，CDC主任雷德菲爾德（Robert Redfield）曾附和稱改革與「實驗室研發的檢測」有關。《紐約時報》推斷，他們所指的或是食品及藥物管理局（FDA）在奧巴馬時代提出、有意要求非政府實驗室將自家研發的高風險檢測推出市面前，須先獲當局認證，但有關方案只適用於非緊急狀態，亦從未落實。在眾議院上周二商討來年預算的聽證會上，雷德菲爾德指「我們對公共衛生實驗室的投資不足」，又指當局缺乏設備、人手及搜查能力等。早於特朗普上台前，CDC的年度預算已有下降趨勢。在2010至2019年間，其預算下降了一成。特朗普上台後首次制定2018年預算時，就提出大幅削減CDC撥款17%，但最終國會通過的方案減幅只有2.3%。特朗普政府其後兩年繼續堅持降低預算，但都遭國會否決，最終反有數億美元升幅。儘管疫情加劇，白宮行政管理和預算局代理主任沃特（Russell Vought）上周二仍明言無意改動2021年預算，繼續削減CDC的預算12億美元，相當於15%，但料仍難獲國會通過。

（紐約時報/華盛頓郵報/CNBC）

（抗疫新階段）