美國斥資3900億抗疫紓困 特朗普：月內有500萬份檢測套裝 被批細節欠奉

特朗普前日下午在白宮玫瑰園引用《斯塔福德法案》（Stafford Act）來宣布全國進入緊急狀態，旨在「釋放聯邦政府的所有權力」，從而協助州及地方政府應對疫情，該法案容許聯邦緊急管理局（FEMA）向州及地方政府撥出賑災資金及調動支援團隊。特朗普聲稱相關金額可多達500億美元。他又警告疫情或會更趨惡劣，「未來8周會是關鍵」。

拒為配套短缺負責 正洽私人部門

針對外界質疑全國病毒檢測配套嚴重短缺問題，特朗普堅稱自己不會為此負責，但稱聯邦政府正跟私人部門合作以加速生產測試套裝，本周初將準備好約50萬份測試套裝，1個月內更可增加到500萬份，但強調實際上或不需要那麼多，呼籲國民只在有需要時才要求檢測。

稱沃爾瑪同意設停車場檢疫站

特朗普又宣布零售業巨擘沃爾瑪（Walmart）已同意在旗下超級市場的停車場提供所謂的「得來速」（drive-thru，指駕車顧客毋須下車即可獲得服務）形式的病毒測試；他指Google會建立網站，協助判斷誰人需要接受測試，但Google發言人稱該倡議尚在初部階段。特朗普又敦促各州成立緊急應變中心以助抗疫，聯邦政府會協助移除相關行政障礙。另外，他表明不排除擴大「封關」範圍到英國等其他國家。

美明日封關英國愛爾蘭

民主黨人和白宮同日傍晚達成協議，雙方由眾議院議長佩洛西和財長梅努欽領軍密集談判數日。儘管特朗普同日較早還在討價還價，要求民主黨人作更多讓步，但入夜後聽取梅努欽匯報立法最終細節後終予首肯。最終方案在眾院以360票贊成、40票反對通過，只待共和黨人控制的參議院本周通過和由特朗普簽署便會生效。

國會紓困方案主要內容如下：為有需要者提供免費病毒測試，即包括未有醫保者；為最多兩星期的有薪病假、最多3個月的有薪家庭及醫療假「包底」；為休假工人提供更高失業救濟；為美國補充營養協助計劃（SNAP）及其他食物供應項目提供支持；為Medicaid（貧困者醫療補助保險）聯邦及州級項目提供更多資金等。

此前被質疑「嘆慢版」的特朗普加快應對步伐，政界有讚有彈。眾院共和黨領袖麥卡錫指「非常支持」特朗普宣布國家緊急狀態；民主黨參院領袖舒默則稱對特朗普同意該黨呼籲啟動《斯塔福德法案》感高興，同時提醒政府不要拖延批准申請的程序。但民主黨眾院國土安全委員會主席湯普森（Bennie Thompson）質疑，特朗普的公布缺乏細節，尤其是他提及的500億美元資金會如何調撥，以及何時才可提供到各州，暫時並不清楚。另外，美國昨日宣布周一起向英國和愛爾蘭封關。

（路透社/紐約時報/華爾街日報/NBC）

（抗疫新階段）