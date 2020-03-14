美媒：特朗普擬頒緊急狀態 周三演說失言惹恐慌 事後忙補鑊

彭博社、CNBC及CNN昨分別引述知情人士稱，特朗普計劃最快美國時間周五就疫情宣布全國緊急狀態， 引用《斯塔福德法案》（Stafford Act），讓聯邦政府動用更多資源給州政府應付疫情。法案容許聯邦政府分擔州政府75%應變開支，包括緊急服務員工、醫學測試、醫療供應、接種疫苗等。特朗普昨日早上宣布在當地時間下午3時（即香港時間今日凌晨3時）舉行記者會，就疫情作新公布。

特朗普周四（12日）在白宮跟愛爾蘭總理瓦拉德卡會面時，曾提到《斯塔福德法案》賦予他非常強大的緊急權力，「如果有需要去做些什麼，我會做」。據報應否宣布緊急狀態在白宮內部已爭論數周，特朗普等人曾擔心，緊急狀態會引發金融市場恐慌。

特朗普周三的演說廣被指混亂，《華郵》引述兩名消息人士指，特朗普自知說錯封關包括「貨櫃和貿易」，完成電視演說後，立即跟身邊幕僚商討如何「補鑊」。特朗普隨後又吩咐下屬要確保各國不要相信貿易會受影響，甚至親自「認錯」，在Twitter寫道：「（封關）限制只針對人而非貨物。」

即慶演說嚇怕幕僚

不過，道指跌勢不止。一名知情的華府前高官指，特朗普看到自己演說後股市大跌和招致眾多批評後，處於「不尋常的壞透心情」，甚至有時似乎「表示歉意」。白宮幕僚和顧問也私下承認，這次特朗普連安撫國家的最主要目標也未達到，直言令人失望。

除了誤提「人貨齊禁」和未有說明禁令不包括美國永久居民外，特朗普還錯指醫保公司會為新冠肺炎的測試和治療，豁免計算病人的共付額（co-payments）——相關官員隨即澄清，豁免只涉及檢測。

特朗普過去數周一直被指淡化疫情對美國的威脅，也不願全面理解所面對的危機，但隨着股市重挫，特朗普周三早上決定即晚發表電視演說。幕僚大吃一驚，因為這樣的演說通常要數日籌備。他們隨即匆忙找電視台安排，並立即草擬講稿。

紐約百老匯停演 二戰時亦未見

美國全國各地則開始停擺，就連二戰時期也一直長開的戲劇聖地紐約百老匯，也因應紐約市和紐約州政府推出禁止500人以上聚集等的措施，周四宣布暫停表演直至最快4月12日才復演。迪士尼同日亦宣布關閉全球仍在運作的迪士尼樂園，此前香港、上海和東京的園區已休業。美國兩間環球影城同樣休業至最早3月底，日本大阪園區此前已關閉，只餘新加坡的聖淘沙園區仍營運。

（華盛頓郵報/CNBC）

（抗疫新階段）