「地獄廚神」師父 法名廚Michel Roux病逝

倫敦開餐廳摘米芝蓮三星 全英首例

米歇爾·魯的家人周四公布其死訊，形容他是「謙虛的天才」。他1941年生於法國東部，14歲到巴黎附近的大型糕點店當學徒，其後曾做過英國駐巴黎大使館及金融世家羅富齊家族的糕點師。1960年代，他跟隨哥哥阿爾貝（Albert Roux）到英國工作，兩人1967年在倫敦開設法國菜餐廳Le Gavroche，後來成為英國首間米芝蓮三星餐廳。他自1983年出版過15本書，在全球售出逾250萬冊。他先後獲頒大英帝國勳章及法國榮譽軍團騎士勳章。

他的弟子包括多名現時倫敦最出名的大廚，包括「地獄廚神」拉姆齊（Gordon Ramsay）。曾受他指導的英國名廚兼電視節目主持湯普森（Antony Worrall Thompson）認為，米歇爾·魯兩兄弟改變了英國餐飲的面貌，「在他們來到之前，我們只被視為笑話……現時再沒有人能說英國食物不好了」。

（衛報/BBC）