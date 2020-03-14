特朗普與染疫巴西官員合照 白宮：毋須檢測

克宮促記者不適勿採訪普京

博索納羅上周六（7日）曾到特朗普位於佛州海湖莊園作客，其間跟其新聞秘書瓦恩加滕（Fabio Wajngarten）皆曾跟特朗普合照。但到周四傳出瓦恩加滕首次檢測呈陽性反應，正等候第二次檢測結果，博索納羅隨即接受醫學監察。白宮周四堅稱，特朗普和彭斯跟瓦恩加滕幾乎無互動，毋須檢測。不過，其他出席宴會的美國政客則自我隔離。《衛報》昨引述里內熱內盧暢銷報章O Dia的報道，稱博索納羅初步檢測同樣呈陽性。惟不久博索納羅的facebook官方專頁否認，稱檢測結果陰性。

澳洲內長中招 杜魯多妻確診

澳洲內政部長達頓（Peter Dutton）昨（13日）稱，他經檢測後確診患上新型肺炎，是首名確診的澳洲閣員。他本月較早時曾到美國華盛頓出席3月5日舉行的「五眼聯盟」會議，跟美國第一女兒伊萬卡及司法部長巴爾會面。他上周末回國後，周二到悉尼與總理莫里森等人開會。

另外，加拿大總理杜魯多的妻子索菲確診，是全球首個第一家庭確診個案。杜魯多沒病徵，暫不會做檢測，但會隔離14天。索菲近日從英國倫敦演講後回國，周三（11日）晚開始出現類似感冒的輕微症狀。

（綜合報道）

（抗疫新階段）