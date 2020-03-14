世衛稱歐洲成疫情震央 西班牙宣布緊急狀態

【明報專訊】世衛總幹事譚德塞昨稱，歐洲已成為新型冠狀病毒肺炎大流行的震央，促各國採取更進取的措施抗疫，加強社區動員及社交距離拯救生命。隨着疫情加劇，法國、德國及西班牙加強應對措施，包括停課及暫停大型公眾活動等。法國總統馬克龍周四（12日）發表電視講話時，形容疫情是「法國百年來最嚴重的公共衛生危機」，現時只是危機開始。
「百年最嚴重衛生危機」 法全國停課
馬克龍宣布全國由幼稚園至大學將於下周一起停課，直至另行通知，又呼籲僱主讓員工在家工作，70歲以上或有長期病患人士應避免出外。他稱首要目標是減慢病毒傳播，讓醫療服務足以應付患者流量。至於接下來兩個周日的地方選舉則如期舉行。衛生部長韋朗（Olivier Veran）翌日表示，停課至少持續15天；政府亦會禁止舉辦100人以上的活動。法國截至周四有2876宗病例，61人死亡。公共衛生局長薩洛蒙（Jerome Salomon）坦言：「我們要為意大利般的情况做好準備。」
西班牙昨新增逾千病例至4209宗，死亡人數翻倍至120。首相桑切斯稱病例下周可能破萬，並宣布周六進入「緊急狀態」應對。緊急狀態可賦予當局權力限制感染者活動及實施配給。疫情嚴重的馬德里地區已頒布法令，要求酒吧及餐廳周六起關閉，據報屆時只有超市及藥房可繼續營業。中北部的巴斯克自治區則已宣布進入緊急狀態。
德國總理默克爾亦呼籲取消所有聚集數百人的活動，建議民眾避免社交接觸，停課與否則交由地方政府決定。該國已有5州宣布停課，包括柏林及人口最多的北萊茵-威斯特法倫州。德國截至周三有2369宗確診病例，5人死亡。