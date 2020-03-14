世衛稱歐洲成疫情震央 西班牙宣布緊急狀態

「百年最嚴重衛生危機」 法全國停課

馬克龍宣布全國由幼稚園至大學將於下周一起停課，直至另行通知，又呼籲僱主讓員工在家工作，70歲以上或有長期病患人士應避免出外。他稱首要目標是減慢病毒傳播，讓醫療服務足以應付患者流量。至於接下來兩個周日的地方選舉則如期舉行。衛生部長韋朗（Olivier Veran）翌日表示，停課至少持續15天；政府亦會禁止舉辦100人以上的活動。法國截至周四有2876宗病例，61人死亡。公共衛生局長薩洛蒙（Jerome Salomon）坦言：「我們要為意大利般的情况做好準備。」

西班牙昨新增逾千病例至4209宗，死亡人數翻倍至120。首相桑切斯稱病例下周可能破萬，並宣布周六進入「緊急狀態」應對。緊急狀態可賦予當局權力限制感染者活動及實施配給。疫情嚴重的馬德里地區已頒布法令，要求酒吧及餐廳周六起關閉，據報屆時只有超市及藥房可繼續營業。中北部的巴斯克自治區則已宣布進入緊急狀態。

德國總理默克爾亦呼籲取消所有聚集數百人的活動，建議民眾避免社交接觸，停課與否則交由地方政府決定。該國已有5州宣布停課，包括柏林及人口最多的北萊茵-威斯特法倫州。德國截至周三有2369宗確診病例，5人死亡。

（法新社/金融時報/路透社）

（抗疫新階段）