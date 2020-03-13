付費資訊助杜絕假消息 難實行

斯平尼指出，要有效控制疫情，最重要是讓公眾自願響應公共衛生措施，此舉需要兩項條件，包括公眾對政府有信心及相信他們所接收的資訊。西班牙流感這場慘痛教訓，正揭示官方渠道如實公布防疫資訊的重要性。今次新冠肺炎疫情爆發，中國地方部門被質疑最初隱瞞疫情。有專家亦憂慮，美國總統特朗普在公開場合及Twitter淡化疫情的做法，例如日前在未提出合理證據下稱世衛提出的3.4%死亡率是「假數字」，或重蹈當年覆轍。

隨互聯網出現，接收資訊途徑大增，亦令大量假消息更易在網上流傳。假消息除能令人對疫情掉以輕心，亦可引起恐慌，例如早前香港和日本等地出現廁紙短缺消息，終觸發搶購潮。斯平尼慨嘆：「假消息是免費的，或許較好的做法是付費接收資訊，但我明白這不是互聯網的生態。」

（世局解碼）

（抗疫新階段）