西班牙流感死亡教訓 學者籲投資防疫綢繆

明報記者 陳籽穎

西班牙流感起源並非西班牙,現今普遍說法是始於一戰時期西方戰線擁擠的軍營。1918年春天同盟國和協約國雙方陣營都有士兵出現新型流感病徵,尤其壕溝衛生惡劣,有利病毒傳播。雖然症狀比一般流感重,但第一波疫情不算非常嚴峻。各參戰國為免向對手暴露弱點,對疫情三緘其口。疫情同年9月進入第二波,病毒變異成更致命形態,加上一戰步入尾聲,士兵陸續返國,加速病毒散播到世界各地,就連太平洋島國及北極地區都無可倖免,直至1918年底至1919年初進入第三波疫情,死亡率有所回落,終自然消失。

全球1/3人口感染 死亡率2%

科學家後來估計當時全球有約5億人受感染,接近是三分之一人口,死亡率約為2%至3%。當時的人對大流行認知有限,但亦明白實施隔離是預防傳染的重要方法。在疫情高峰期,各地政府紛設立隔離設施,到處都有海報呼籲民眾多洗手,市面不少人戴上口罩,情景與102年後的今日相呼應。

高齡化人口流動成挑戰

著有Pale Rider: The Spanish Flu of 1918 and How It Changed the World(暫譯《蒼白騎士:1918年西班牙流感及其如何改變世界》)的斯平尼接受本報訪問時指出,現今疫苗及抗病毒藥物等研究先進,疾病監察及偵測系統亦大幅改善,我們比起過往較不易受傳染病侵害,但同時面對不少新挑戰。1918年,全球人口約為18億,時至今日已是4倍有多。她又指現時人口壽命延長,尤其是已發展國家,而免疫系統一般會隨年齡增長而減弱。另外,飛機在1918年只初步成形,民眾主要依賴輪船及火車,但如今民航航班頻密,病毒只需數周、甚至數天就在全球傳播。

促成改革醫療制度 重視疫苗

經歷過西班牙流感的慘痛教訓,多國自上世紀20年代加快醫療改革,包括成立或重組衛生部、接受社會化醫療制度的概念、更重視疫苗等。斯平尼坦言難完全阻止病毒溢出,真正的課題在於如何避免疫情演變成全球大流行,各國應投入更多資源加強衛生系統,而非在爆發時才急忙應對。去年10月發表的「全球衛生安全指數」(GHS Index)報告指出,目前全球沒有國家完全準備好應對流行病。該指數以預防、檢測、應對、衛生、規範和風險6個範疇,為195個國家評分。

斯平尼以排第51位的中國為例,指出其檢測及應對方面較出色,但預防較弱,尤其是食品安全。她認為指數有助各國認清弱點,「我們應為預防方面投資更多,因為這樣較便宜。作出相對較小的投資加強醫療系統,將有助防止我們現時看到的大規模經濟損失」。

