今次是菲律賓近代史上首次出現大規模封城。馬尼拉大都會由首都馬尼拉及鄰近15個城市和1個自治市組成，總人口約1200萬，是亞洲以至全球其一人口密度最高的都會區。菲律賓最新確診個案總數是52宗，比周三多了3宗。當地周三出現第二名死者。杜特爾特本人跟另外幾名高官亦正準備接測病毒測試，原因是他們上周四（5日）出席一項基建活動後，當局發現有一名後來確診的患者同場。

伊朗向IMF求援 58年首次

伊朗昨日錄得75宗新死亡個案，是2月中旬爆發以來單日最高紀錄，令總死亡人數增加至429宗。當地確診個案業已破萬，只有一海之隔的巴林昨日指控德黑蘭隱瞞疫情，令鄰近海灣各國的什葉派國民依舊前往伊朗朝聖而染疫，形同「生物侵略」。

伊朗外長扎里夫周四宣布，央行已向國際貨幣基金組織（IMF）申請即時50億美元（約390億港元）財政援助，是1962年以來首次。央行行長其後稱是在上周五（6日）正式致函IMF，又敦促對方履行職責。IMF的撥款須由美國擁有否決權的執委會批准，惟特朗普政府正向德黑蘭施以「極限施壓」制裁。

（Rappler/CNN/菲律賓星報）

（抗疫新階段）