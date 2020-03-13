意醫療瀕爆煲 被迫先治療年輕病人

意國醫護均憂慮全國醫療系統「爆煲」，北部重災區多個省份深切治療牀位使用率接近飽和，中央政府早前亦從各地徵集萬計醫護人員赴疫區協助抗疫。意大利麻醉、止痛、急救及深切治療醫學會早前聯同其他醫學組織制定新指引，要求將醫療資源留給生存機會最大的病人，意味較年輕健康的患者比長者或本有其他健康問題的病人有更大機會優先獲得治療。

瑞士奧地利斥德國扣口罩

歐洲疫情續惡化，西班牙確診個案新增828宗，近3000宗，社會平等大臣蒙特羅（Irene Montero ）確診需要隔離，她的伴侶、副首相伊格萊西亞斯（Pablo Iglesias）亦被隔離，所有內閣大臣周四早上都要接受檢測。愛爾蘭、保加利亞、瑞典等國陸續出現首宗死亡個案。丹麥今起將關閉各級學校，日間護理機構亦將從下周一（16日）起關閉。愛爾蘭亦宣布停課。被指對意國疫情袖手旁觀及未有統籌歐洲抗疫的歐盟周三表示，將與意國合力抗疫，並將投放250億歐元（約2188億港元）援助遭受疫情衝擊的歐洲經濟。

抗疫亦考驗各國協調能力和溝通。瑞士《新蘇黎世報》周一（9日）報道，一輛裝有24萬片醫療口罩的貨車於德國邊境遭扣押，其後貨車獲准離開入境瑞士。瑞士政府一度傳召德國大使抗議。瑞士《每日導報》周三則引述消息報道，德國海關涉在漢堡一個免稅倉庫扣押一個原將運往瑞士的貨櫃，內有中國製的手術手套。奧地利傳媒亦稱，有運送口罩的貨車在德奧邊境遭攔截。奧地利經濟部長施拉梅伯克周三批評，「德國單方面的行動正導致其他國家出現麻煩」。但德國總理默克爾周三（11日）否認禁止口罩出口，強調只想確保防疫用品送達正確的人手中。

歐盟成員國捷克昨對15個高風險國家封關，包括中國、韓國、伊朗、西班牙、奧地利、德國、意大利、瑞士、瑞典、挪威、荷蘭、比利時、英國、丹麥及法國。

（綜合報道）

（抗疫新階段）