巴西官員測試陽性 上周與特朗普合照

杜魯多妻現病徵 自我隔離

美國國家過敏和傳染病研究所主任福奇（Anthony Fauci）周三（11日）出席眾議院監管及政府改革委員會的聽證會，指出即使美國的新冠肺炎死亡率遠低於世界衛生組織估計的3.4%，但該病的致命性仍是季節性流感的最少10倍，而最惡劣的情况仍未到。疾病控制及預防中心（CDC）主任雷德菲爾德（Robert Redfield）亦在聽證會上回答議員提問時表示，美國確有部分流感死亡病例其後發現為新冠肺炎死亡病例。

如何抗疫和紓困是當務之急。美國總統特朗普周三公布的措施除向歐洲封關，還包括國內援助，他指示財政部批准受疫情影響的特定人士及業界延遲交稅，稱此舉可為經濟提供相當於2000億美元（約1.56萬億港元）額外流動性。他又稱已指示小型企業管理局向受疫情影響地區的中小企提供低息貸款，以確保資金及流動性穩定。

民主黨提有薪疫假 共和黨阻撓

美國參議院衛生、教育、勞工及退休金委員會的民主黨成員默里（Patty Murray）早前提出緊急草案，要求僱主在突發公共衛生事件期間向僱員提供14日有薪病假。但該委員會主席亞歷山大（Lamar Alexander）反對，稱要向受到新冠肺炎疫情影響的僱主下達新一項「昂貴」的大型聯邦命令，並非解決方法，不過他表示願意跟默里合作應對疫情。

（CNBC/獨立報/國會山莊報）

（抗疫新階段）