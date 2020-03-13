美對神根國封關 歐盟抗議 本土已社區傳播 專家質疑成效

未涵蓋英國愛爾蘭

美國東西岸多地已出現群聚感染，根據約翰霍普金斯大學的統計，美國本土的確診人數已超過1000宗。NBA球隊猶他爵士球星高拔確診，導致賽會立即叫停餘下球季賽事；美國影星湯漢斯夫婦確診亦惹外界關注。疫情更殺至國會山莊，有參議員助理周三確診後，國會公眾導覽團首次暫停。

美國1月底早已向中國封關。特朗普周三再宣布針對歐洲神根公約的26國（即22歐盟成員國，連同冰島、列支敦斯登、挪威和瑞士），實施暫定為期30天的旅遊禁令，不准過去14天曾身處這些國家的外國公民入境。儘管英國近日確診數目亦急升，但因英國不屬神根區國家，因此跟愛爾蘭等非神根區歐盟國家未被禁令涵蓋。

公民及直系親屬可豁免

新措施會在美國時間周五11時59分起執行，計劃長達30日，但時限可因應情况再調整。特朗普提到「接受恰當檢查」的美國公民可以例外，但白宮承認有檢查設施的機場有限。國土安全部則指新措施不適用美國合法永久居民，另外據報美國公民的主要直系親屬皆可獲豁免。國務院警告美國公民應重新考慮所有國際旅遊，嚴重程度僅次於要求國民「不要外遊」。

特朗普針對「外來病毒」

特朗普強調旨在「阻止新個案進入境內」，他說：「我們正動員聯邦政府和私人部門的全部力量以保護美國人民，這是現代史上應對『外來病毒』（foreign virus）最進取和全面的做法。」他自詡華府採取「早期和高強度的行動」，包括對中方實施旅遊禁令，令美國「確診個案遠少於歐洲」，進而批評歐盟「未有採取（跟美國）相同水平的預防措施和限制跟中國等爆疫熱點的旅遊」，導致美國出現大批「源自歐洲旅客」的大量新群聚感染個案。但美國傳媒質疑，已知在美國的感染個案，並非主要源於歐洲。自由派網媒Vox引述專家質疑美國最新做法，指美國正出現社區傳播，即毋須旅遊國外或跟已知個案有聯繫也可能受感染，因此最新措施對制止或紓緩疫情擴散也許收效甚微，甚至可能破壞美國跟歐洲盟友本已緊張的關係。另外，被禁國家不少疫情實際上甚為輕微，甚至遠少於未受禁的英國。

特朗普最初稱旅遊禁令會「適用於大量（從歐洲到美國）的貿易和貨櫃」，但他和白宮後來澄清貿易「絕對不受影響」，指「封人不封貨」。CNN指華府官員現視歐洲為全新的疫情爆發中心。部分歐洲駐華盛頓大使直言，事前對美國新措施毫不知情，正在商討應對。

歐盟昨由歐洲理事會主席米歇爾和歐盟委員會主席馮德萊恩共同發表聲明反駁，稱「不贊成」美方「單方面和未經諮詢下」決定擴展旅遊禁令。

美方最新措施勢進一步打擊全球旅遊業界。據美方數據，美歐之間交通和旅遊業的經濟總額達每年1300億美元（約1萬億港元）。

（紐約時報/CNN/Vox/金融時報）

（抗疫新階段）