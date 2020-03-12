桑德斯連環挫敗 拜登招降 「小超級星期二」 6州戰績四二分

昨日初步確定結果的4州皆由拜登取勝，其中在此戰黨代表票數最多的密歇根（125票），拜登贏得過半的53%票數，遠勝只得37%的桑德斯，被認為具有重要象徵意義。密歇根是2016年大選時被特朗普意外攻下的沒落工業州「鐵鏽帶」民主黨舊票倉之一，當年民主黨內部由桑德斯險勝，被視為後者在提名戰的重大勝利，但這次被拜登奪回。而在黑人票佔多數的南部，拜登更在密西西比大勝桑德斯，初步結果獲81%票數，桑德斯卻不足15%，隨時連分配黨代表票數的機會都沒有。拜登還贏取愛達荷和密蘇里兩州，前者上屆亦由桑德斯贏出。

強調目標一致：阻特朗普連任

桑德斯唯一穩勝的是北達科他，昨以領先幅度看大局已定。而在西部華盛頓州，則呈緊咬局面，桑德斯僅以0.2個百分點領前，即使最終勝出，黨代表票分配優勢也很有限，成績遠遜上屆的大捷。儘管完整點票及黨代表票分配結果尚待公布，據NBC統計，拜登暫確定取836張黨代表票，比桑德斯的686票多出150張，優勢進一步擴大。要確保出線，候選人需取得最少1991張黨代表票。

在形勢大好下，拜登入夜後在費城發表勝利演說，向桑德斯及其支持者放話，暗促盡快認輸並團結對外。他說：「我希望感謝桑德斯及其支持者不言休的能量及其熱情，我們分享共同的目標，只要團結一致我們會擊敗特朗普……我們一起可令這政黨（民主黨）團結一致。」桑德斯罕有地未有在州初選後發表演說。

下一仗會在3月17日舉行，主要戰場包括佛羅里達、亞利桑那、伊利諾伊和俄亥俄。桑德斯上屆在這些州份盡墨。

（紐約時報/NBC）