英意澳出招 千億紓疫情衝擊

意大利和澳洲亦公布旨在紓緩疫情影響的措施。其中意大利財長瓜爾蒂耶里指內閣應會在明日（13日）或之前通過總值120億歐元（約1055億港元）的援助方案，另計劃再撥130億歐元備用；總理孔特敦促歐央行「採取一切辦法」幫忙。澳洲昨則公布總值240億澳元（約1218億港元）的衛生援助方案，包括成立探熱診所等。

另外，英國資深保守黨國會議員、衛生部衛生及社會關懷政務次官杜慧詩（Nadine Dorries，圖）周二（10日）確診，是英國首個確診的國會議員。她上周四（5日）開始出現徵狀當日，曾與首相約翰遜同場。

（綜合報道）

（抗疫新階段）