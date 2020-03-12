英意澳出招 千億紓疫情衝擊

【明報專訊】英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）昨公布上任後首份財政預算案，提出應對肺炎疫情措施，當中最受矚目的是總值300億英鎊（約3013億港元）的財政刺激措施，用於福利和商界支援以及地方援助等，包括為商界預留70億英鎊，並為國民保健服務（NHS）準備額外50億鎊資金，當中14億鎊計劃用於專門分析冠狀病毒樣本的一座科學研究所。辛偉誠稱相信這是迄今各國為疫情作出的最大規模刺激措施。他還提出修改有薪病假的規則，容許即使只是接受隔離而非受感染，仍可獲完整法定病假薪金，承諾政府會為企業「包底」。
意大利和澳洲亦公布旨在紓緩疫情影響的措施。其中意大利財長瓜爾蒂耶里指內閣應會在明日（13日）或之前通過總值120億歐元（約1055億港元）的援助方案，另計劃再撥130億歐元備用；總理孔特敦促歐央行「採取一切辦法」幫忙。澳洲昨則公布總值240億澳元（約1218億港元）的衛生援助方案，包括成立探熱診所等。
另外，英國資深保守黨國會議員、衛生部衛生及社會關懷政務次官杜慧詩（Nadine Dorries，圖）周二（10日）確診，是英國首個確診的國會議員。她上周四（5日）開始出現徵狀當日，曾與首相約翰遜同場。
（綜合報道）
（抗疫新階段）
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