無N95可戴外科口罩 CDC改指引捱批

【明報專訊】美國因N95口罩供應緊張，疾病控制與預防中心（CDC）周二（10日）公布新指引，放鬆對前線醫療人員的臉部保護建議，指對要接觸確診者的醫護而言，外科手術口罩「是可接受的替代選項」，毋須使用N95。有眾議員批評CDC的決定，指不應讓每一名醫療人員面臨更大的風險。
直至周二之前，CDC都建議醫療人員接觸確診或疑似確診個案時，要配戴N95口罩、防護袍、手套及護目鏡。N95可隔絕95%空氣粒子，而手術口罩則只能減低吸入在臉部附近的較大病毒粒子的機會。然而，CDC最新的指引稱N95口罩的供應鏈未能滿足需求，外科手術口罩是可接受的替代選擇；指引稱N95應留在可能出現霧化傳播的最高風險狀况下使用，例如氣管插喉。新指引亦建議醫療保健設施可採用其他N95的替代品，例如「動力空氣淨化呼吸器」（PAPR）。
眾議院教育及勞工委員會主席斯科特（Robert Scott）認為，沒證據顯示外科手術口罩可為前線醫護提供足夠保護，他指CDC首要做的是節省物資，然後有系統地分派予缺乏物資的地方，而非置所有醫護人員於險境。
（華盛頓郵報）
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