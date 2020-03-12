屢用「武漢病毒」 共和黨掀論戰

蓬佩奧（Mike Pompeo）日前一連兩天公開談到新冠肺炎疫情時，都以「武漢病毒」（Wuhan Virus）說明，指涉病毒來自中國。眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）周一（9日）在Twitter發文分享美國疾病控制與預防中心（CDC）關於疫情的說明時，則使用「中國病毒」（Chinese Virus）稱呼。亞利桑那州眾議員戈薩（Paul Gosar）上個月在美國保守政治行動會議（CPAC）和其後確診的與會人士接觸過，他周日透過Twitter宣布要自我居家隔離14天時，也使用「武漢病毒」說法。

這些用字引來自由派傳媒撻伐，認為將一種最初在中國武漢發現的病毒與地域綑綁起來，導致對華人的持續污名化。加州民主黨眾議員劉雲平稱，稱新冠病毒為武漢病毒是短視的看法，病毒也傳播到美國，不因國家或種族而不同。但也有不少專家學者與保守派傳媒捍衛戈薩的說法，認為這只是說明病毒的起源地，而許多病毒或疾病都以地名稱呼。

耶魯教授：科學稱呼最明智

《紐約時報》稱，關於種族主義、冠狀病毒與黨派政治的爭論愈來愈醜陋，這正是世衛組織2015年發布更嚴格的命名原則以來，衛生官員一直試圖避免的那種地緣政治爭吵。耶魯大學歷史和醫學史榮休教授史諾登（Frank Snowden）說：「我覺得這其實是相當挑釁的，充滿政治意味，我想那些仍然在用這個詞的人，是在用一種含沙射影的、有種族意味的方式去用它，據我所知主要是屬於政治右派的一群人在用。這恰恰說明，用某種科學的、事實的方式去指稱何其明智。」

（紐約時報/BBC）

（抗疫新階段）