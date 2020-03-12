批核檢測程序繁瑣 美多番錯失控疫時機

專家1月底提驗樣本被拒

華盛頓大學傳染病學專家海倫·朱（Helen Y. Chu）帶領的流感研究團隊，連月來在西雅圖一個社區為有病徵的居民抽取鼻咽拭子。該州1月底出現全美首宗感染新冠肺炎個案後，她向州及聯邦政府提出將研究改為監測疫情。惟官員多次重複強調未得研究對象許可，不能更改研究目的，而且其病毒檢測工具未獲食品及藥物管理局（FDA）認證，實驗室也未取得臨牀工作認證，整個申請過程需時數月。她坦言雖明白研究的道德問題，但在緊急情况下政策應更靈活，形容當時「有如在坐等大流行到來」。

由於認為情况緊急，其團隊上月25日在未經批准下自行進行檢測，最終發現一名近期沒外遊紀錄的青少年呈陽性反應。她認為疫情已在社會廣泛傳播，決定通報當地衛生部門。聯邦政府後來允許檢測在新同意書下收集的樣本，列明結果或會與衛生部門共享，但過去收集的數千個樣本不可覆檢。海倫·朱團隊暫發現最早的病例追溯至上月20日，較衛生官員得知華盛頓州出現社區傳播病例還要早7天。

社區傳播病例料推前最少7天

疾病控制與預防中心（CDC）上月與海倫·朱及華盛頓州政府商討之際，同時為擴大檢測範圍煩惱。當局最初被批為檢測設下的門檻過高，而且首批派發至全國公共實驗室的檢測工具出現質量問題。當時FDA雖歡迎公共實驗室提交自家的檢測工具，以取得緊急授權，但不少專家批評過程繁複，例如當局要求郵寄文件，不能用電郵。CDC自疫情爆發採集近8500個樣本，但鑑於有重複，實際受檢人數應低於此數。相比之下，韓國據報自2月底以來每日有能力檢測近萬人。

（紐約時報）

（抗疫新階段）