美確診3天倍增 紐約州設「圍堵區」 州長稱行動關乎生死 專家：國內萬人恐已感染

根據約翰霍普金斯大學的統計，美國至周二共有1015宗確診個案，是全球第8個最多人染疫國家。紐約州有173宗，當中108宗來自紐約市北面的韋斯特切斯特縣（Westchester County），大部分出現在該縣新羅謝爾市（New Rochelle）。紐約州長科莫（Andrew Cuomo）周二宣布，以新羅謝爾一個爆發群聚感染的猶太教堂為中心，劃設方圓1英里（約1.6公里）的「圍堵區」，周四（12日）起區內的學校、社區中心及教堂等有人群聚集的設施將會關閉兩周，但商舖及熟食店維持營業，亦不會封鎖街道或實施旅遊限制。國民衛隊會到當地清潔學校，並運送食物給隔離中的居民。當局亦會在新羅謝爾設置檢測設施，增加檢測能力。

疑源頭猶太教堂暫關閉

科莫形容這是關乎生死的「突發性行動」，稱新羅謝爾出現全美最大感染群組，且確診數字持續上升。新羅謝爾人口約8萬，其群聚感染情况上周開始引起當局關注，住在該市及在曼哈頓工作的50歲律師加爾布茲（Lawrence Garbuz）3月2日確診，是紐約州第二宗病例，其家人及鄰居等之後陸續確診。加爾布茲確診前幾天曾到過的一間猶太教堂已被下令暫時關閉，上月出席過一場猶太女孩成人禮及葬禮的民眾亦要自行隔離。

波士頓同爆群聚感染

東岸除紐約爆發群聚感染個案，麻省波士頓也有類似情况，該州錄得92宗確診，其中70宗與生物科技公司Biogen有關。175名Biogen經理上月26至27日在波士頓Marriott Long Wharf酒店開會，之後來自田納西、印第安納州的多名經理染疫，另有與會者之後到過佛州，其後確診。Biogen已要求所有員工在家工作。

疫情在美國西岸更為嚴峻，華盛頓州及加州是全美兩個最多確診個案的州份，分別已有279宗和178宗。華盛頓州全州24名死亡個案中，19人與位於柯克蘭市的「生命護理中心」護老院有關。該州官員表示，10間護老設施也有院友或職員確診新冠肺炎。州長英斯利（Jay Inslee）已宣布限制護老院的探訪人數，以及對院內的員工實行篩檢。

縱使美國本月初仍只錄得約80宗確診個案，官員更表示有信心可遏止疫情，但中美研究員周一在醫學網站medRxiv發表分析研究，估計截至3月1日，美國已有1000至1萬人感染新冠肺炎。這項研究以模型考慮武漢1月23日封城前從武漢直接輸入美國的個案，未估算其他國家如意大利及韓國輸入的個案。

（紐約時報/洛杉磯時報/BBC）

（抗疫新階段）