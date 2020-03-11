拜登吸中間選票 「小超級星期二」民望領先

路透社/Ipsos周一（9日）公布拜登支持度為47%，較桑德斯高17個百分點，其中拜登的支持度較上周另一進步派參選人沃倫宣布退選前增加7個百分點。美國蒙茅斯大學周一公布的民調亦顯示，拜登以51%支持率領先桑德斯的36%。

拜登在3月3日的「超級星期二」初選前獲黨內溫和派攜手力挺，結果在14個州中贏得10個州，黨代表票一舉反超前桑德斯。本周二初選各州中黨代表票最多的密歇根州（125張）再成爭勝關鍵，蒙茅斯大學民調研究所總監默里（Patrick Murray）稱，4年前密歇根州支持桑德斯的選民目前似已轉向拜登，不過按此前選戰結果，桑德斯仍有翻盤可能。拜登和桑德斯暫各有670和574張黨代表票，取得1991張黨代表票者將可奪得黨內提名。

（路透社/CNBC）