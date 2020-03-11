福島輻射成奧運傳聖火隱憂 核電站核污水成另一難題

綠色和平周一發表《移動的輻射 2020》報告，稱東京奧運聖火傳遞路線地點的輻射水平仍超標。調查於2019年10月至11月進行，為期3周，在福島縣數萬處地點測量輻射值。結果發現奧運聖火傳遞起點、鄰近福島第一核電站的楢葉町足球訓練中心「J-Village」、聖火傳送路線途經的大熊町，以及福島市中心均發現輻射熱點。這些熱點是在距離地面1米處錄得每小時1.7微西弗（microsieverts）水平的輻射，高於安全標準每小時0.23微西弗。日本綠色和平發言人鈴木向法新社稱，熱點較輻射威脅低，但若受污染的泥土被大量吸入，則會成一大風險，因此政府不應漠視。輻射熱點今年較早時發現後，東電移去污染泥土，福島縣政府亦強調已監察過聖火傳遞路線，確保對觀眾及跑手安全。專家亦指出，熱點讀數雖高，但不會構成風險，因那取決於暴露的劑量。

水槽將飽滿 居民憂排出海打擊漁業

另外，東電當年為了控制反應堆溫度，注入大量冷卻水，現時已產生近120萬噸核污水，存放在周遭約千個水槽，預計將於2022年夏季爆滿。日本政府小組今年發表報告，將可行的處理手法縮減至兩個：把污水稀釋至安全水平後排出海洋，或花數年時間以高溫將其蒸發掉。國際原子能機構（IAEA）日前指兩個方案都可行。東電處理廢置反應堆項目的首席負責人小野明指出，處置污水是推進項目的當務之急，因為目前擺放水槽的地方，將要用來興建設施回收熔毁的反應堆殘骸。

惟將污水排出大海的安排引起當地居民強烈反對，尤其漁民憂慮此舉會進一步打擊漁農業聲譽。東電兩年前承認，大部分污水仍含有超標的銫和鍶等致癌物，令民眾更添疑慮。

六成居民稱奧運無助振興災區

另外，日本放送協會（NHK）昨發表民調，訪問了岩手、宮城及福島縣近2000名民眾，發現逾六成人認為奧運對振興災區沒多大幫助。

（美國廣播公司/法新社/NHK）