西雅圖護老院爆疫 31確診13亡

65員工疑染病 乏工具檢測

位於柯克蘭市（Kirkland）的生命護理中心（Life Care Center）在疫情爆發前約有120名院友及180名員工，惟自2月19日起已有26名院友死亡，當中最少13人證實受新型冠狀病毒感染。院方發言人基利安（Tim Killian）周一（9日）表示，已為仍住院內的53名院友作檢測，證實最少31人確診，4人無恙，其餘結果仍待確認。

基利安又稱，有65名員工疑染病，目前正休假，但因未有足夠檢測工具，無法為他們檢測，已聯絡提供檢測工具的政府部門。華盛頓大學醫學院則表示樂意為該院舍人員檢測，呼籲院方轉交所需樣本。

CDC籲長者慢性病患者儲糧藥

另外，美國疾病控制及預防中心（CDC）發出最新指引，指出一旦新型冠狀病毒疫情在社區爆發可能長期持續，呼籲60歲以上長者，或患有心臟病、糖尿病、肺病等慢性疾病人士，盡量逗留家中，備存藥物、糧水及所需物資等。

CDC的指引表示，大部分感染者可在家休養復元，但應確保備有藥物和醫療用品處理發燒等症狀，並用電話或電郵，跟親友、鄰居、社區衛生服務人員保持聯絡，以便必要時求援。民眾應採取日常預防措施，避免接觸病者、出入人多擠逼或空氣不流通的地方、搭飛機或郵輪旅遊。另要勤用肥皂及清水洗手最少20秒，或使用含至少60％酒精的潔手劑，避免摸臉和眼鼻等。

CDC國家免疫和呼吸系統疾病中心主任梅索尼耶（Nancy Messonnier）周一表示，有研究顯示中國新冠肺炎患者中有15％至20％屬嚴重病例，60歲或以上受感染者有病重風險，80歲人士更屬高危，當局因此提出新建議。

（路透社/CDC）

（抗疫新階段）