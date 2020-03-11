平均潛伏期5.1天 1%14天後發病 美發表最大型病例分析報告

八成患者病徵輕微

約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院（Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health）流行病學家萊斯勒（Justin Lessler）領導的團隊分析了今年1月4日至2月24日全球181名在中國湖北省以外患者的病情進展。患者中73個來自中國大陸，其餘包括新加坡、日本、台灣等，香港則有8人。他們全都曾到過武漢，研究人員較能確定他們「中招」的時期。

研究顯示，這些患者絕大部分在感染4.5至5.8天之間開始出現病徵，潛伏期中位數為5.1天，大部分人在病發後兩星期恢復正常。約有97.5%是在感染後11.5天內出徵狀，而就算一直沒有徵狀者，仍會傳染他人。專家同時指出，從統計概率而言，14天監測和隔離期很可能會遺漏某些病例。他們估計每1萬名隔離了14天的人中，略多於100人會在解除隔離後才出現徵狀，比例約1%。

《華爾街日報》稱今次是全球同類最大型的研究，為當前建議接觸過感染者的人實行14天監測和隔離的防控措施提供有力支持。

醫學期刊《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）周一於網上公布有關研究報告。

（華爾街日報/BBC/CNN）

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