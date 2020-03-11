歐盟全淪陷 意全國封城如虛設 意大利機場鐵道續運作 民衆填表即可進出

意國停課停文娛 意甲亦暫停

意大利截至周二確診病例達9172宗，周一單一天就大增1797宗，連續兩日破千，死亡案例達463宗，比前一天增97宗。總理孔特（Giuseppe Conte）簽署的全國封城令從周二（10日）凌晨起生效，直至4月3日，將周日起在北部重災區執行的封鎖令擴大到全國。根據禁令，全國學校延長停課到4月3日，各地公共文娛設施、夜店、舞廳、遊樂場和戲院關閉。全國餐廳和酒吧只限「朝6晚6」營業，營業時人人須保持1米距離。婚禮和葬禮等儀式禁止舉行。孔特同時宣布全國所有體育賽事暫停，包括意甲足球比賽。

靠自律填「自我申報表」

意大利的「軟性封城」與中國武漢的強制封城不同，是以公民自律為基礎，雖然當局警告會設置關卡檢查，違規者會被罰款超過200歐元（約1765港元）或入獄3個月，但民眾可在衛生部下載「自我申報表」，填寫是因工作、探親、就醫、返家等需求而出入城市，遇到警察攔截時，只要出示申報表就可通關。法新社報道，位於米蘭和威尼斯的北部兩大機場航班自周日起繼續升降，鐵路和道路出入仍暢通。被視為疫情重災區的米蘭市以南城鎮科多尼奧（Codogno），官員更稱當地的嚴謹隔離措施已局部放寬。

北部多處醫院目前牀位告急，前線醫生表示，因為呼吸治療的儀器不夠，醫生須痛苦決定拯救或放棄哪些病人，「宛如身處戰場」，很多醫生離開病房時無法停止哭泣。美國有線新聞網絡（CNN）引述重災區倫巴第大區的深切治療系統負責人佩森蒂（Antonio Pesenti）稱，當地病人之多「猶如海嘯」，系統瀕臨崩潰，有些醫院要在走廊作深切治療，如果疫情持續，到月底時恐有1.8萬人住院。

意大利今次疫情死亡率高達5%，較中國高。意大利國家衛生研究所稱，染疫死者中58%為80歲以上，31%為70多歲。研究所首席傳染學家雷扎（Giovanni Rezza）稱，死亡率高跟人口老化有關，指出若將死者按年齡層區分，意國死亡率跟其他國家相近，甚至更低。意國老年人口比例僅次日本。

人口老化 死亡率高中國

塞浦路斯周一（9日）公布境內出現首兩宗確診個案，兩名患者均為塞浦路斯男性，分別25歲和64歲，前者剛自意大利米蘭回國，後者剛從英國入境。塞浦路斯淪陷，意味着歐盟所有27成員國全出現個案。除了意大利，法國和德國是區內個案較多的國家。

（法新社/CNN/中央社）

（抗疫新階段）