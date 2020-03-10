緬甸今表決遏軍方修憲 勢難通過

分析：有利素姬陣營選情

修憲內容包括削減軍方國會議席，下調修憲門檻至三分之二議員贊成，以及由文人比例佔大多數的委員會遴選三軍統帥。緬甸人民院議員今將分9次表決135條憲法修訂案，部分獲75％贊成票就能通過，其他除了要有逾75％贊成票支持，亦要公投才能生效。

修憲雖獲控制國會最多議席的全國民主聯盟及代表少數族群利益的政黨支持，但他們合計的議席並未達全院的75％。軍方現時佔四分之一議席，另外加上親軍方的聯邦鞏固與發展黨，意味着軍方勢力肯定足以否決修憲。

《日經亞洲評論》認為，素姬為首的全民盟早已打定輸數，不過強而為之，相信旨在表明該黨設法履行上屆2015年的競選承諾。聚居鄉郊地區的少數族裔對全民盟尤為失望，加上一些細小的族群政黨合併，令全民盟今年大選贏取三分之二國會議席增添困難。不過擺出修憲議題，全民盟就可爭取民心。

（日經亞洲評論/Myanmar Now）