掃除叔父堂兄 逼父退位 沙特王儲部署G20前登基

消息：趁父王在生時繼任 增合法性

穆罕默德叔父艾哈邁德（Ahmed bin Abdulaziz）及堂兄穆罕默德‧本‧納伊夫（Mohammed bin Nayef）上周五（6日）被指涉嫌叛國而被捕。艾哈邁德被指是穆罕默德繼任王位的潛在對手，兩人多年來立場相反。消息稱艾哈邁德被捕前曾獲給予「最後機會」，他早前與國王等人會面時被要求支持王儲。然而艾哈邁德拒絕，稱自己無意當國王，但會期待其他人自告奮勇。消息人士指艾哈邁德無意策動政變，因他並沒此實力。

報道指穆罕默德不會等待父王薩勒曼逝世後才繼位，因其父的存在為他提供合法性。消息人士又稱，穆罕默德將會要求患腦退化但整體健康良好的父王退位。

外憂美國清算 內遇改革不順

穆罕默德此刻出手清除繼任最後障礙，消息指是基於國內外因素而決定。他亦憂慮美國總統特朗普或未能連任，情况會對他不利，因為倘若民主黨人上台，可能會清算他下令在2018年殺死沙特異見記者卡舒吉。

內政方面，穆罕默德的改革並不順利，兩大障礙包括油價急跌至國家預算所需的收入水平以下，及他在穆斯林世界漸不受歡迎。有批評者稱穆罕默德今次整肅行動跟2017年的不同，當年他作為年輕及大膽的改革者而民望高企，整肅被視為反貪行動，但如今行動是在連串醜聞之後出現，像試圖以一個更大的醜聞擺脫舊醜聞。

（中東之眼）