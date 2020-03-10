「至尊公主」客上岸隔離 美籲避搭郵輪

「至尊公主」號上近1000名加州居民乘客將被送往索拉諾縣特拉維斯空軍基地，以及聖迭戈的米拉馬爾海軍陸戰隊航空基地隔離14天；其他美國籍旅客將分別送往得州聖安東尼奧的拉克蘭聯合基地、喬治亞州的多賓斯空軍基地檢疫。外國旅客會乘包機從奧克蘭國際機場直接送回所屬國家。

外籍旅客乘包機返國

美國疾控中心醫學流行病學家雷德（John Redd）曾到日本橫濱參與「鑽石公主」號檢疫工作。該船3711人自2月初被迫留在船上14天，結果累計有約700人受感染和7人死亡。雷德說今次不安排旅客在船上接受檢疫：「我們設法使他們盡快安全地離開該船，安全送往檢疫地點。」

截至周日加州有114宗確診個案。「至尊公主」號因陸續有疑似感染新冠肺炎個案，自夏威夷回航便被拒泊岸，全船2421名乘客和1113名船員上周四起滯留三藩市外海，上周五兩名乘客及19名船員確診。該船2月中旬往返三藩市與墨西哥航程的旅客中，其後有12人確診，當中一人死亡，惟衛生官員未能確定死者是在旅途中抑或旅行前受感染。此外，「帝王公主」號郵輪周日滯留佛州海岸，等候兩名曾在「至尊公主」號上工作船員的病毒檢測結果。

美國國務院及疾控中心周日表示，郵輪環境增加感染新型冠狀病毒風險，忠告美國人尤其老人及健康欠佳者，在疫情蔓延的「不穩定情况」下不該參加郵輪旅遊。此呼籲恐令全球郵輪業進一步受衝擊。

（彭博社/今日美國報/洛杉磯時報）

（抗疫新階段）