疫情擴散停探監 意國囚犯騷亂最少6死

伊朗再釋7萬囚犯防爆疫

意國周日宣布整個倫巴第大區及周邊14省封城防疫，同日確診人數持續增加，截至周日累計確診升至7375宗，死亡人數亦在一日內大增133人至總數366。最新確診官員包括陸軍總參謀長法利納。意國政府周日公布緊急法令限制囚犯要透過電話或其他間接方式與家屬接觸，禁令有效期至本月22日。

安排觸發監獄暴動，北部城鎮摩德納（Modena）有監獄囚犯騷亂，6名囚犯死亡；官員指最少兩人因闖進監獄醫院服用過量美沙酮而死。另一北部城鎮帕維亞（Pavia）亦有監獄的兩名守衛被挾持，直至警方採取行動後獲釋；司法部稱另有其他監獄遭縱火。

歐洲其他國家紛加強防疫，法德兩國周日宣布禁止或勸喻取消1000人以上的集會活動；英國外交部呼籲國民非必要勿前往意大利倫巴第大區及多個省份，自當地返國的國民回英後應自我隔離。奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）周日預計，會有更多歐洲國家採取像意國的強硬政策防疫。

（BBC/路透社）

（抗疫新階段）